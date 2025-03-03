Ханты-Мансийск, 3 марта, 2025, 12:43 — ИА Регнум. X Конкурс мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры состоялся в регионе. Состязания, приуроченные к 80-летию Победы, поддержал «Самотлорнефтегаз» (ключевой добывающий актив «Роснефти»). Мероприятие посетили более 1,5 тыс. человек.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре состоялся конкурс мастерства оленеводов

Конкурс среди оленеводческих семей в Югре включён в региональный календарь событийного туризма. Для народов ханты и манси состязания представляют собой масштабный праздник национальной культуры и спортивных традиций.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре состоялся конкурс мастерства оленеводов

Участники соревновались в пяти дисциплинах многоборья — запрягании оленей, гонке на оленьих упряжках, перевозке дров на нартах, метании тынзяна (аркана) на хорей (шест для погона оленей), беге на охотничьих лыжах. Кроме того, оценивалось владение навыками ведения оленеводческого хозяйства.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Югре состоялся конкурс мастерства оленеводов

Гости увидели шествие праздничных оленьих упряжек и обширную музыкально-интерактивную программу с выступлениями фольклорных коллективов. Также в рамках состязаний работали ремесленные мастерские, игровые зоны, площадки для спортивных активностей, предлагались северные деликатесы.