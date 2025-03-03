Москва, 3 марта, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Повышение уровня европейского финансирования киевского режима нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Pool/Global Look Press

Отмечается, что представитель Кремля дал свою оценку прошедшего 2 марта неформального саммита европейский стран по обсуждению украинского кризиса.

«Там же еще звучали все-таки заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины. Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Он также добавил, что по вопросам мирного урегулирования с Украиной сейчас будут востребованы любые конструктивные инициативы. Представитель Кремля уточнил, что кто-то должен заставить главу киевского режима Владимира Зеленского поменять позицию и захотеть мира.

Кроме того, Песков отметил, что после встречи президента США Дональда Трампа с Зеленским, закончившейся скандалом и отменой сделки по редкоземельным металлам, Украине придется приложить усилия, чтобы вновь наладить контакт с Вашингтоном.

«Явно кому-то придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы как-то нивелировать вот тот, наверное, неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским. И очевидно, что сделать это будет непросто», — добавил Песков.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 февраля состоялась встреча Зеленского и Трампа, в ходе которой глава Белого дома отметил, что перемирие Украины и России «неминуемо», в то время как украинская сторона настаивала на продолжении боевых действий. Глава киевского режима объявил, что Украина не примет мирное урегулирование без американских «гарантий безопасности», пытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, а затем позволил себе нецензурные высказывания.

После такого поведения американский лидер потребовал от Зеленского досрочно покинуть Овальный кабинет и вернуться, когда тот будет «готов к миру». В связи с этим в Верховной раде заявили, что восстановление отношений с Трампом практически невозможно.

Затем 2 марта в Лондоне состоялся международный неформальный саммит по урегулированию кризиса на Украине. На нем присутствовали представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По итогам этой встречи фон дер Ляйен объявила, что необходимо срочно вооружить европейские страны.

В тот же день зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал прошедший в Лондоне саммит позорным зрелищем. Он также добавил, что прошедшая встреча являлась «антитрамповским русофобским шабашем».