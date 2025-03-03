Москва, 3 марта, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Появившиеся в некоторых западных СМИ сообщения о якобы проводимых спецпосланником президента США по особым поручениям Ричардом Гренеллом переговорах в Швейцарии о возобновлении работы газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») не соответствуют действительности. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Nord Stream AG/Global Look Press

Представитель Кремля уточнил, что упоминавшийся в этой публикации чиновник США и американская сторона в целом уже опровергли эти заявления.

«Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь не вижу смысла что-то комментировать», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта немецкая газета Bild написала, что Греннел неоднократно посещал Швейцарию якобы для переговоров о возобновлении работы газопровода «Северный поток». По утверждению авторов статьи, американская сторона якобы собиралась выступить посредником при поставках российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2». Также якобы планировалось восстановить ветку «Северный поток» для поставок по ней зелёного водорода из Финляндии в Германию, отмечалось в публикации.

Британская газета The Financial Times 2 марта сообщила, что директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг хочет связаться с президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы газопровода. При этом отмечалось, что пока переговоры по этой теме с американцами не проводятся.

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошел теракт, в результате которого были повреждены обе нитки. Президент России Владимир Путин указывал на то, что диверсию такого уровня невозможно организовать без поддержки на государственном уровне. Глава государства отмечал, что подрыв газопроводов организовали спецслужбы США, и также назвал его опаснейшим прецедентом.