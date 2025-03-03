Москва, 3 марта, 2025, 13:22 — ИА Регнум. За некоторые виды предпринимательства на дому россиянам может грозить штраф. Об этом рассказала 3 марта партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Отмечается, что закон разрешает работать из дома, если деятельность не нарушает санитарные и противопожарные нормы, не создает неудобства соседям в виде шума, запаха, чрезмерной нагрузки на инженерные сети, электроэнергию и водоснабжение, что может спровоцировать аварийные ситуации.

По словам эксперта, к списку разрешенной деятельности относятся: консультирование, репетиторство, IT, творчество, прием посетителей адвоката, ремесленничество для личных целей или ограниченного производства, мелкий ремонт, хранение небольшого объема товаров для интернет-магазина и организация семейного детсада.

Однако в жилом помещении категорически нельзя открывать магазин, кафе, ресторан, гостиницу, хостел, а также вести медицинское обслуживание, требующее специальной лицензии и помещения.

«Так, например, если в многоквартирном доме жилое помещение используется под склад, офис или производство, соседи и управляющая компания могут жаловаться в жилищную инспекцию. В случае выявления нарушений собственнику грозят предписания об устранении нарушений и, при неисполнении, штрафы», — передает слова эксперта «РИА Новости».

Размер штрафа составит 1-500 тыс. рублей за несоблюдение санитарных норм и 1-5 тыс. рублей за использование жилых помещений не по назначению. К числу сопутствующих нарушений будет относится, например, превышение допустимого уровня шума, что составит 1-2 тыс. рублей штрафа.

Как ранее передавало ИА Регнум, несоблюдение норм использования жилого помещения может касаться и содержания животных. Так, 20 октября после жалоб соседей суд запретил москвичу держать в квартире около 20 кошек. Уточнялось, что в ходе проверки прокуратуры были отобраны пробы воздуха в квартирном холле — концентрация аммиака превысила норму в девять раз. Кроме того, кошки не были вакцинированы и несли угрозу жизни и здоровью жителей дома.