Москва, 3 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом не было никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

White House/Global Look Press

Представителю Кремля задали вопрос, были ли у Путина и Трампа контакты после телефонного разговора, который состоялся 12 февраля.

«Никаких контактов, которые должны были бы быть преданы огласке», — ответил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин провёл телефонные переговоры с Трампом. Главы государств, в частности, обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта. Они также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч. Диалог лидеров произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

24 февраля Трамп заявил, что РФ и США в рамках переговоров по Украине обсуждают крупные экономические проекты. Он назвал «превосходными» свои контакты с президентом России.

Путин 27 февраля отметил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов.