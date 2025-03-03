Москва, 3 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Возможная передача Украине замороженных российских активов будет иметь серьезные юридические последствия. Об этом 3 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так он прокомментировал призыв премьер-министра Польши Дональда Туска изъять заблокированные активы России. Накануне по итогам международного саммита в Лондоне политик заявил, что польские власти настаивают на подобном шаге. Однако часть союзников Украины высказала опасение из-за последствий реализации подобной инициативы, которые могут негативно отразиться либо на евро, либо на банковской системе.

«Мы воспринимаем это исключительно как незаконное намерение, и в случае, если будут попытки реализации, то эти попытки будут иметь очень серьезные судебные и юридические последствия», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что голоса призывавших одуматься на саммите были в меньшинстве.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Но прибыль с этих активов, по его словам, якобы можно использовать в том числе для поддержки киевского режима.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лааров потребовал от французских властей назвать международный правовой документ, позволяющий использовать прибыль с того, что было украдено.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными. Кражей активов западные страны только приблизят разрушение финансовой системы, которая в течение десятилетий обеспечивала им процветание, подчеркивал глава государства.