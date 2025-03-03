Москва, 3 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Отношения России и Турции многоплановые и продолжают развиваться. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Представителю Кремля задали вопрос о том, есть ли какие-то «охлаждения» в отношениях двух стран.

«Здесь я не могу с вами согласиться. Отношения между Москвой и Анкарой очень многоплановые. Они продолжают развиваться. Идёт интенсивный диалог», — ответил Песков.

Он напомнил, что только на прошлой неделе были контакты на уровне министров иностранных дел. Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посещала Анкару с официальным визитом.

«Поэтому говорить о дефиците контактов на высоком уровне не приходится. Идёт диалог и на рабочем, и на экспертном уровне. Этот диалог не прекращался и не прекращается», — добавил он.

Песков также указал, что при необходимости будут контакты и на высшем уровне. У России и Турции настолько близкие и рабочие отношения, что все нужные контакты согласовываются за считанные часы, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча продлилась около часа. Позднее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что стороны обсуждали вопрос отправки миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта.

Перед этим Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По данным Bloomberg, Фидан заявил, что турецкие власти не возражают против вступления Украины в НАТО, но призывают подходить к этому вопросу реалистически.