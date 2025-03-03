Москва, 3 марта, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским хочет продолжать вооруженный конфликт на Украине, что стало ясно после скандала в Белом доме во время встречи последнего с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны», — заявил он, комментируя перепалку на встрече Трампа с Зеленским в Вашингтоне.

Представитель Кремля отметил, что на этом фоне усилий Вашингтона и готовности Москвы для урегулирования украинского конфликта будет явно недостаточно, констатировав, что Киев отказывается от разрешения этого кризиса с помощью дипломатии.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Овальном кабинете в присутствии журналистов состоялась встреча Трампа с Зеленским. В ходе нее президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». В свою очередь Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия и утверждал, что Киев не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США.

Глава киевского режима также попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, в ходе чего позволил себе нецензурную брань. После этого американское руководство потребовало от украинской делегации досрочно покинуть Белый дом. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 марта рассказал, что в Кремле считают беспрецедентным событием скандал на встрече Трампа с Зеленским. По его словам, президент России Владимир Путин знаком с этой ситуацией и принял во внимание произошедшее в Вашингтоне.