Москва, 3 марта, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Скандал, произошедший между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, в Кремле считают беспрецедентным событием. Об этом 3 марта журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

Представитель Кремля подчеркнул, что своим поведением Зеленский показал полное отсутствие дипломатических способностей.

«Явно кому-то придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы как-то нивелировать вот тот, наверное, неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским. И очевидно, что сделать это будет непросто», — добавил Песков.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин знаком с ситуацией.

«Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает. Он принял во внимание произошедшее», — отметил пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что для российской стороны еще раз стала очевидной правота российского президента, когда он говорил о переговорах.

«При всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне», — заключил Песков.

28 февраля в Белом доме в присутствии журналистов прошла встреча Трампа с Зеленским. В ходе нее президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае Вашингтон «умывает руки». В свою очередь Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия и утверждал, что Киев не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США.

Глава киевского режима резко возражал главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, он даже позволил себе нецензурную лексику. После этого американская сторона попросила украинскую делегацию досрочно покинуть Овальный кабинет. Совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам.

Путин в январе в очередной раз напомнил, что Москва готова к переговорам по Украине. При этом их целью должен быть долгосрочный мир, а не небольшое перемирие. Глава государства также отметил, что диалог необходимо проводить на равноправной основе.