Москва, 3 марта, 2025, 12:20 — ИА Регнум. Скандал в Белом доме с участием главы киевского режима Владимира Зеленского показал сложность урегулирования ситуации на Украине. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Jim LoScalzo-Pool/Global Look Press

«Произошедшее в пятницу [28 февраля] в Белом доме, безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на территорию урегулирования вокруг Украины», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Зеленский хочет не мира, а продолжения боевых действий на Украине. В сложившейся ситуации только усилий Вашингтона и готовности Москвы завершить конфликт будет явно недостаточно, отметил представитель Кремля, добавив, что выпадает очень важный элемент.

Запад частично утратил свою коллективность, началась его фрагментация и нюансировка позиций ряда стран и групп стран, считает Песков. Есть группы стран, составляющих «партию войны». Они заявляют о своей готовности поддерживать дальше Киев, обеспечивая продолжение боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что сейчас рано говорить о каком-то слаженном, детализированном мирном плане. Москва продолжает диалог с Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений и по обеспечению необходимых условий для нормального функционирования дипломатических представительств двух стран.

«Одновременно с этим российская сторона продолжает специальную военную операцию, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с Зеленским в Белом доме 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие «неминуемо». Зеленский настаивал на продолжении боевых действий, заявив, что Киев не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США. Глава киевского режима пытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, позволив себе нецензурную брань. Трамп потребовал, чтобы Зеленский досрочно покинул Овальный кабинет и вернулся, когда тот будет «готов к миру». Зеленский покинул Вашингтон и улетел в Лондон на встречу с британским премьер-министром Киром Стармером.

По данным Bloomberg, команда Трампа ждет извинений от Зеленского. Советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтону нужен украинский лидер, с которым можно вести дела. По его словам, американское руководство сомневается в желании Зеленского завершить вооруженный конфликт и в его способности добросовестно вести переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит Зеленского в Вашингтон полным политическим и дипломатическим провалом.

Член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в беседе с ИА Регнум высказал мнение о том, что США могут прекратить финансирование и поставки вооружения Киеву. По его мнению, Зеленскому придется извиняться перед Трампом.