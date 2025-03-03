Москва, 3 марта, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не намерен уступать территории, которые перешли под контроль России, указывает на его нежелание воспринимать реальное положение дел. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее неоднократно в качестве возможной базы для переговоров указывал на стамбульские соглашения, которые были согласованы украинской стороной в 2022 году. При этом необходимо учитывать то, как с тех пор изменилась ситуация на земле.

«И только слепой может этого не видеть, и глухой не хотеть этого слышать», — подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 2 марта заявил, что не признает воссоединение новых регионов с Россией в том числе для заключения мирного соглашения. По его мнению, конфликт на Украине должен завершиться на условиях Киева.

Президент России Владимир Путин в январе очередной раз напомнил, что Москва готова к переговорам по Украине. При этом их целью должен быть долгосрочный мир, а не небольшое перемирие. Глава государства также отметил, что диалог необходимо проводить на равноправной и взаимоуважительной основе.