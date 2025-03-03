Москва, 3 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. У экс-заместителя председателя правления — бывшего исполнительного директора госкорпорации «Роснано» Бориса Подольского, арестованного по делу о превышении полномочий, обнаружили иностранное гражданство. Соответствующая информация содержится в судебных документах.

Григорий Сысоев/РИА Новости Борис Подольский

«Подольский имеет финансовые возможности, <…> имеет гражданство иностранного государства», — привело 3 марта выдержку «РИА Новости».

На основе данной информации следователи допустили, что, оказавшись на свободе, мужчина может скрыться от суда, уничтожить доказательства или иным путем мешать расследованию.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января на территории Москвы и Московской области задержали трёх топ-менеджеров «УК «Роснано», которых заподозрили в злоупотреблении полномочиями. Помимо Подольского в их числе оказались управляющий директор компании по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Предварительно, в 2017 году подозреваемые пытались скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности «Роснано». Они исказили данные отчётности и представили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании. 1 февраля Мещанский суд Москвы арестовал троих фигурантов на один месяц и 28 суток.