Брюссель, 3 марта, 2025, 12:34 — ИА Регнум. Позиция Соединенных Штатов Америки по резолюции ООН по Украине резко изменилась после встречи с чиновниками из России. Об этом 3 марта заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Lenin Nolly/Global Look Press Кая Каллас

«Мы вместе с новой администрацией [США] составили проект резолюции, касательно поддержки Украины. Но когда они (американцы. — Прим. ред.) встретились с россиянами, что-то случилось после этого, потому что поведение изменилось», — рассказала она в беседе с телеканалом CBS.

При этом Каллас не уточнила, о какой именно встрече она говорит. По мнению главы европейской дипломатии, странам — участницам ЕС каждый раз всё сложнее поддерживать консенсус по поводу санкционного давления на Россию.

Как передавало ИА Регнум, Генассамблея ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Украиной, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС). Первая резолюция содержит призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения в тексте не осуждаются и не упоминаются.

За украинскую резолюцию проголосовали 24 февраля 93 страны, 18 — против, 65 представителей стран воздержались. Против проголосовали, в том числе, Россия, Белоруссия и Венгрия. При этом Словакия и Сербия проголосовали за данную резолюцию. Вскоре президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна проголосовала «за» по ошибке.

Ранее, 20 февраля, издание Financial Times (FT) сообщило, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике. В материале уточняется, что таким образом президент США Дональд Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции бывшего главы Соединенных Штатов Джо Байдена. По мнению приближенных американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине.