Гуляйполе, Запорожская область, 3 марта, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Экипажи российских самолетов Су-34 нанесли удары авиабомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по украинским формированиям в Гуляйполе в Запорожской области. Об этом 3 марта сообщили в Минобороны России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Удары были нанесены по пунктам дислокации и сосредоточения подразделений ВСУ.

«В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — сообщили в Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950927" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипажи самолетов Су-34 нанесли авиаудар по пунктам дислокации подразделений ВСУ в Гуляйполе в Запорожской области

На опубликованных кадрах засняты моменты нанесения ударов в трех точках. Каждый авиаудар сопровождается мощным взрывом.

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в январе сообщил о массированном ударе ФАБ-500 по ВСУ в оккупированной ими части Запорожской области. Он уточнил, что российские летчики успешно атаковали с помощью авиабомб пункты временной дислокации украинских военных на ореховском направлении и в юго-восточном пригороде Запорожья.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в феврале сообщил об ударе ФАБ, нанесенном российскими военными по украинской военной технике в Полтавской области. ВСУ прятали ее в лесополосе. Еще пятью авиабомбами был нанесен удар по району железнодорожной станции и насосного завода в Сумской области.