Вашингтон, 3 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин совместно с другими членами команды посетил вечер памяти Legacy on Ice, посвящённый жертвам авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, в которой погибли 67 человек. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

capitals/Global Look Press

Отмечается, что встреча проходила на домашней арене «Кэпиталс», в рамках мероприятия хоккеисты встретились с родственниками погибших, а также выразили благодарность сотрудникам специальных служб спасения. Кроме того, на арене состоялось выступление лучших американских фигуристов.

Как передавало ИА Регнум, авиакатастрофа произошла вечером 29 января вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. В момент столкновения на борту пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines находились 64 человека, из них четверо — члены экипажа. На борту вертолёта, который принадлежал американским сухопутным войскам, находились трое военных.

Пилот пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 пытался предотвратить столкновение с военным вертолётом. Военный вертолёт принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку «высокопоставленных лиц», указала газета The Wall Street Journal.

Среди пассажиров рейса American Airlines были бывший фигурист Александр Кирсанов, выступавший ранее в танцах на льду, Евгения Шишкова и Вадим Наумов — чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали тренерами.