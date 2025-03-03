Осло, 3 марта, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Норвежский журналист Томас Харстад поделился, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме не доставало агрессивных, гордых и бесстрашных российских спортсменов. Об этом 3 марта заявил «Чемпионат».

Maxim Thore/Global Look Press

Отмечается, что на соревнованиях не хватало спортсменов, которые могли бы составить конкуренцию пятикратному олимпийскому чемпиону из Норвегии Йоханнесу Клебо.

«Даже в день победы Клебо отстранение России было актуальной темой. По ходу гонки несколько журналистов стали обсуждать, что российские спортсмены приложили бы больше усилий, чтобы сбросить Клебо перед финишным ускорением. Ведь именно такими мы знаем российских лыжников: агрессивными, бесстрашными и гордыми», — передает слова Харстада корреспондент издания.

Ранее, 1 марта, Клебо получил золото на соревнованиях по мужскому скиатлону, проходящих в норвежском городе Тронхейм с 26 февраля по 9 марта 2025 года. Эта победа стала первой для спортсмена в дистанционной гонке на уровне чемпионатов мира.

Российские лыжники с марта 2022 года из-за санкций совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) не могут выступать на международных стартах.

В ноябре 2024 года президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отмечала, что спортсмены из РФ поедут на зимние Олимпийские игры в Италии в 2026 году, только если им дадут выступить под своим гимном и со своим флагом. Позднее в интервью ИА Регнум она пояснила, что сильным россиянам не дадут выступить на соревнованиях даже в нейтральном статусе, как и тем, кто поддерживает политику своей страны.

В январе глава FIS и кандидат на пост главы МОК швед Йохан Элиаш уточнил, что спортсменам из России позволят вернуться к международным состязаниям, если федерации адаптируют опыт участия россиян в летней Олимпиаде в Париже. Он выразил уверенность, что спортсменов не должны наказывать из-за места их рождения.

Тем не менее 16 февраля трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не допустили к гонке Gsieser Tal-Lauf в Италии из-за санкций FIS. В пресс-службе федерации выразили надежду на то, что ситуация изменится. Ранее российский спортсмен стал победителем ночной гонки классическим стилем на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии, прошедшей вне рамок FIS.