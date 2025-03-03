Хайфа, Израиль, 3 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате вооруженного нападения на автовокзале в Хайфе на севере Израиля. Об этом 3 марта сообщила газета Maariv со ссылкой на национальную медслужбу страны.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Пятеро раненых, в том числе один в критическом состоянии, три в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести. Бригада медиков оказывает помощь», — указано в материале.

Отмечается, что охранник автовокзала нейтрализовал нападавшего выстрелом из огнестрельного оружия.

В полиции сообщили, что в центре города произошла перестрелка. Отмечается, что охранник автовокзала нейтрализовал нападавшего выстрелом из огнестрельного оружия. Людей призвали избегать посещения района близ автостанции. На месте инцидента работают правоохранители.

Израильский журналист Амит Сегаль в Telegram-канале написал, что 70-летний мужчина получил смертельное ранение. По его информации, в автобусном терминале злоумышленник напал с ножом на посетителей.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Израиле, недалеко от северного города Пардес-Ханна-Каркур, автомобиль, за рулем которого был неизвестный, наехал на толпу у остановки. Ранения получили десять человек. Водитель автомобиля был ликвидирован примерно в четырех километрах от места нападения в торговом центре при попытке протаранить полицейскую машину. Правоохранители квалифицируют произошедшее как теракт.