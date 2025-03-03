Лондон, 3 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. В Великобритании подсчитали, какой ущерб может нанести Лондону ядерный удар российским ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь». Об этом 3 марта написало издание Daily Express.

MOD Russia/Global Look Press

В материале опубликована карта, на которой Лондон разделен на четыре зоны поражения. Согласно ей, при ядерном ударе боеголовкой «Тополя» мощностью 800 килотонн центральная часть столицы Британии будет полностью уничтожена, во второй зоне буду разрушены все постройки, а в третьей — серьезно пострадают жители города, получив сильные ожоги. В четвертой зоне поражения на окраине Лондона возможны небольшие взрывы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 ноября призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и испытания российской гиперзвуковой баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что то, что говорит Россия, — это не коммуникационная уловка, потому ее заявления нужно воспринимать только всерьез.

Тем временем, в декабре, президент России Владимир Путин рассказал, что в России уже идет серийное производство «Орешника». Он рассказал, что комплекс не имеет аналогов и ни одна ракетная система в мире не сможет сравниться с ним в технических показателях. «Орешник» может поражать высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Американский журнал Military Watch Magazine позже опубликовал материал о том, что испытания Россией «Орешника» показали уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 28 сентября назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Если ранее США и Британия рассчитывали победить РФ руками неонацистского киевского режима, то теперь они готовят Европу к самоубийственной авантюре против России, отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября Путин предложил обновить ядерную доктрину России. В обновлённой редакции доктрины агрессия против России со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение на РФ. Кроме того, нападение на РФ с использованием обычного оружия при возникновении критической угрозы суверенитету страны также может повлечь за собой ядерный ответ.

13 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что угроза ядерного апокалипсиса всё еще сохраняется. По его словам, такой катастрофический сценарий возможен, если противоборствующие стороны будут настойчиво стремиться нанести России стратегическое поражение.