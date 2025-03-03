Москва, 3 марта, 2025, 11:32 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности 3 марта опубликовала кадры с арсеналом убитого исламиста, планировавшего теракты в метро Москвы и в еврейском религиозном учреждении в Московской области.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Сотрудники ФСБ засняли на видео тело ликвидированного исламиста в частном доме, его пистолет, следы от пуль в стене, а также компоненты для изготовления взрывчатки и найденную при обыске исламистскую символику. Кроме того, ФСБ продемонстрировала информацию из телефона исламиста — переписку о подготовке теракта, инструкцию по сборке бомбы, видео с выкриками исламистских лозунгов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950920" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ уничтожила боевика, готовившего теракты в синагоге и московском метро

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ пресекли попытку терактов в еврейском религиозном учреждении в Московской области и на одной из станций метро Москвы. Теракт готовил гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии.

Готовя теракт, он приобрел компоненты для изготовления бомбы. После совершения терактов мужчина планировал уехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации. При задержании преступник оказал сотрудникам ФСБ вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.