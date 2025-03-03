* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 марта, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Лидер группы «Би-2» Егор Бортник (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), известный под псевдонимом Лёва «Би-2», продолжает получать доход в России под другим именем. Об этом 3 марта сообщает Telegram-канал SHOT.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отмечается, что в российских документах артист проходит как Игорь Бортник, что позволяет ему избегать проблем с законодательством из-за статуса иноагента. Певец имеет ИНН, банковские счета и бизнес.

По данным SHOT, участники движения «Сорок Сороков» требуют у Минюста повторно признать певца иноагентом. Кроме того, общественники направили обращение в МВД России, где просят лишить артиста гражданства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Бортник заявлял, что для него не существует понятия Родины. В этом он признался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Также в разговоре он признался, что ежемесячно перечисляет Украине по 5 тыс. евро. Музыкант был уверен, что общается с уехавшим журналистом-иноагентом, поэтому хвалился приобретением для нужд киевского режима двух машин скорой помощи и одного большого автобуса. Свои финансовые «взносы» в украинский бюджет с 2022 года Лёва оценил минимум в 100 тыс. евро.

В ходе разговора солист «Би-2» также заявил, что купил бы для ВСУ партию реактивных снарядов для систем залпового огня HIMARS, если бы у него были «большие деньги».

После таких заявлений движение «Зов народа» обратилось в Генпрокуратуру РФ и СК России с просьбой проверить Бортника на причастность к финансированию ВСУ. В обращении активисты подчеркнули, что спонсирование терроризма должно быть наказано.

Ранее певец уже не раз признавался, что помогает Украине вести боевые действия. Также он поглумился над российскими бойцами, опубликовав пост с созданной нейросетью картинкой, на которой был изображён раненый военный с протезом на костылях.

В мае 2023 года Бортник осудил проведение специальной военной операции и заявил, что больше не вернётся в Россию. Он назвал россиян «убийцами». По словам музыканта, Россия вызывает у него «омерзение и брезгливость».