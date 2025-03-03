Ханой, 3 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Туроператоры не подтверждают появившуюся информацию о массовых случаях заражения лихорадкой денге среди россиян во Вьетнаме. Об этом 3 марта сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Cadu Rolim/Global Look Press

«На данный момент российские туроператоры не подтверждают сообщения о якобы массовых случаях заражения лихорадкой денге российских путешественников во Вьетнаме», — сообщили ТАСС в АТОР.

Ранее, 2 марта, Telegram-канал SHOT писал, что десятки россиян подхватили лихорадку денге на Бали. Это смертельно опасное заболевание, которое передают человеку комары, тяжело переносится: воспаляется место укуса, у некоторых распухают и отнимаются ноги, возникают сильные боли в животе. Пострадавшие жалуются на галлюцинации, пожелтение кожи и мучительную жажду. После появления этой новости туроператоры и страховые компании заявили, что не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания.

При этом инфекционист Владимир Никифоров заявил, что россияне могут не беспокоиться о возможности распространения лихорадки денге в стране. Он пояснил, что в России нет комаров, переносящих эту лихорадку. В плане эпидемиологическом больные для окружающих безобидны, потому что заразиться от них нельзя. Он также отметил, что в случае повторного заражения лихорадкой денге возможен летальный исход.