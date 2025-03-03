Москва, 3 марта, 2025, 11:10 — ИА Регнум. Проект «Активный гражданин» подвел итоги голосования «Каким будет московский цирк?», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. За почти две недели своё мнение высказали более 250 тысяч человек.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Абсолютное большинство (более 73%) однозначно высказалось за то, что Москве нужен современный цирк — один из лучших в мире», — написал мэр.

Сергей Собянин отметил, что мнения горожан относительно расположения цирка разделились. Так, около половины участников голосования предлагают строить новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского, 27 процентов — за новую площадку, 23 процента в этом вопросе полагаются на мнение специалистов.

«А специалисты и руководство Большого московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта, а также из-за необходимости сохранить полноценную работу коллектива цирка до окончания строительства нового здания, на что потребуется не один год», — добавил мэр.

Соответствующее письмо с просьбой построить цирк на новом месте направил генеральный директор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

С учетом всех высказанных мнений, власти города приняли решение строить новый цирк в Мневниковской пойме на северо-западе города. Это активно развивающийся район с хорошей транспортной доступностью: поблизости две станции Большой кольцевой линии метро, с которой можно пересесть на большинство радиальных направлений.

Новые пешеходные мосты свяжут пойму с Гребным каналом и парком «Фили». Через район проходит Северо-Западная хорда, с которой есть съезды на основные городские магистрали. Кроме того, там строятся дороги с двумя мостами от Шелепихинской набережной. До делового центра «Москва-Сити» или Красной площади из этого района можно будет доехать примерно за полчаса. Сегодня в пойме строятся крупные спортивные центры. На очереди — обустройство большого парка и пешеходных набережных Москвы-реки. Новый цирк органично впишется в это окружение.

Несколько месяцев назад был организован конкурс на разработку архитектурной концепции будущего цирка. В нём приняли участие известные архитектурные бюро, имеющие опыт реализации подобных творческих проектов. По его итогам профессиональные эксперты — члены жюри отобрали один из нескольких наиболее проработанных вариантов.

«Но тем не менее мы хотим посоветоваться, каким будет Большой московский цирк, и с теми, кто будет главными зрителями, — с москвичами. Выбрать одну из архитектурных концепций можно путем голосования на платформе «Активный гражданин», — добавил Сергей Собянин.

Впервые свое мнение смогут высказать не только взрослые, но и дети. Своим мнением ребятам предлагают поделиться в специальном опросе на платформе «Активный гражданин» — детям».

Во время строительства нового здания исторический цирк на проспекте Вернадского продолжит полноценно работать. Решение о дальнейшем использовании этого здания будет принято после завершения строительства. И обязательно с учетом мнения его руководителей и артистов — всех членов большой цирковой семьи.