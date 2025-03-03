Уфа, 3 марта, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе может быть связан с технологическими процессами. Об этом 3 марта сообщили в МЧС по Башкирии.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом», — указано в Telegram-канале ведомства.

Открытое горение на территории завода ликвидировано. Превышения концентрации вредных веществ вблизи предприятия специалисты не зафиксировали. Отмечается, что на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 марта на уфимском НПЗ вспыхнул пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Для контроля за состоянием воздуха на предприятие была направлена лаборатория. В результате пострадал один человек. Его доставили в глазной травмпункт, дальнейшее лечение пройдет амбулаторно.