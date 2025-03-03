Москва, 3 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой на международные турниры может стать уникальным случаем. Об этом заявила олимпийская чемпионка по бегу на коньках, депутат Госдумы Светлана Журова.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Камила Валиева

Она выразила надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) всё же допустит спортсменку до выступлений раньше завершения срока ее дисквалификации. Он приходится на период перед Олимпийскими играми 2026 года в Италии.

«Может измениться ситуация после мирного соглашения, гипотетически допускаю это. Камиле желаю, чтобы у нее всё получилось. Это будет уникальный случай, если так оно и будет, потому что после пропуска соревновательной деятельности в течение четырех лет возвращаться тяжело, пусть она и каталась в шоу», — процитировал Журову 2 марта телеканал «Матч ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года, обвинив в нарушении антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота 2022 года.

В сентябре агентство Associated Press сообщило, что WADA скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву. В заключении говорилось, что запрещённый препарат мог попасть в еду спортсменки случайно, но об этом умолчали.

Сама спортсменка заявила, что планирует продолжить спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации. Она рассказала, что постепенно приходит в форму, хотя перед выступлениями приходится бороться с «мандражом». Валиева старается выполнять элементы, которые показывала в прошлом сезоне: тройной тулуп и двойной аксель.