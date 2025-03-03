Курск, 3 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Экономический потенциал Курской области после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо восстановить так, чтобы были рабочие места. Об этом 3 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников по результатам рабочего визита в Курскую область.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ/ИЗВЕСТИЯ Максим Решетников

«Очень важно восстановить экономический потенциал, чтобы людям было где работать. Это такая очень динамичная и с экономической точки зрения с большим потенциалом территория. Поэтому надо как можно быстрее этот потенциал снова раскрыть и вовлечь в оборот, потому что там и сельхозпроизводство, там есть и возможности для промышленности, и для многих других направлений», — сообщил Решетников журналистам.

Отмечается, что задачу по восстановлению региона необходимо решать комплексно — не только отстраивать пострадавшие промышленные предприятия, возрождать сельское хозяйство, малый и средний бизнес, но также и восстанавливать условия для жизни людей, жилищный фонд, дороги и социальную инфраструктуру.

Министр добавил, что программа по восстановлению курского приграничья проходит в рамках поручения президента РФ Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта жители курского приграничья, потерявшие имущество в результате нападения украинских формирований, начали получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей. Врио главы региона Александр Хинштейн рассказал, что такую помощь получат более 112,6 тыс. человек, временно оставивших свои дома, а еще 150 тыс. рублей они уже получили в связи с утратой имущества.

В феврале в Минфине заявили, что жители Курской области, чьи дома были повреждены или уничтожены из-за обстрелов ВСУ, смогут оформить льготную ипотеку по ставке 2% годовых. Отмечалось, что этот кредит позволит гражданам купить квартиру в новостройках или на вторичном рынке, а также отстроить жилой дом.

Кроме того, в декабре власти региона начали выдавать сертификаты на жилье тем, кому пришлось покинуть свои дома из-за вторжения ВСУ в приграничные районы. На эту программу из бюджета было выделено 14 млрд рублей.