Москва, 3 марта, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Более 3,3 тыс. наемников из более чем 70 стран принимают участие в военных действиях против ВС РФ в рядах украинских формирований. Об этом 3 марта рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Chenjunfeng/Global Look Press

«Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте порядка 3300 наемников из более чем 70 стран, в том числе из Грузии — 712 человек, Великобритании — 694, Канады — 719», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам Бастрыкина, в отношении 871 наемника на основании собранных доказательств были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, ещё 652 наемников объявили в международный розыск.

Глава СК РФ уточнил, что возглавляемое им ведомство завершило расследование 101 уголовного дела против зарубежных наемников, за деньги воюющих на стороне украинских войск. При этом судами были вынесены обвинительные приговоры 72 наемникам из 15 стран.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре года наемника из США Майкла Пола Малдонадо, воевавшего на стороне киевского режима, заочно приговорили к 14 годам заключения. Отмечалось, что он служил в рядах украинских формирований, получая за это деньги и иное материальное обеспечение.

В конце июля в РФ заочно осудили наемников из Грузии и Латвии, участвовавших в военных действиях на территории Донбасса на стороне киевского режима. Гражданина Грузии Шоту Деметрашвили приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, гражданину Латвии Аниньшу Атварсу назначили заочное наказание в виде 13 лет лишения свободы.