Будапешт, 3 марта, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Венгрия на встрече послов Евросоюза 28 февраля заблокировала проект документа, в котором были предложены гарантии безопасности и предусматривалась новая военная помощь Украине. Об этом 3 марта написало европейское издание Politico.

Ricardo Rubio/Global Look Press Виктор Орбан

«В пятницу Венгрия отклонила проект текста по Украине, который включает в себя формулировки о гарантиях безопасности, которые блок может предоставить Киеву, а также о новом пакете военной помощи», — сказано в материале.

Ранее 3 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итоги экстренного саммита в Лондоне опасными, потому что лидеры ЕС решили не заканчивать военный конфликт на Украине. Политик подчеркнул, что его страна остается на стороне мира. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна заблокирует предложение «провоенных» стран Европы выделить Украине 20 млрд евро, чтобы она отказалась от мирного урегулирования конфликта.

В Лондоне 2 марта прошел международный саммит по украинскому урегулированию. На нем присутствовали представители более десятка стран, а также глава Еврокомиссии, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. После встречи Рютте заявил, что западные союзники Украины намерены и в дальнейшем финансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ), расходы на оборону будут увеличены.

После возобновления контактов США и России ряд европейских политиков высказался в поддержку Киева и продолжения боевых действий. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, усмотрела в этих заявлениях «российские нарративы».

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».