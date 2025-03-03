Москва, 3 марта, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Новый Московский цирк построят на северо-западе российской столицы в Мневниковской пойме. Об этом 3 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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Он отметил, что в голосовании по теме «Каким будет московский цирк?» на сайте «Активный гражданин» участвовали более 250 тыс. человек. Более 73% москвичей высказалось за то, что столице нужен современный цирк.

Примерно половина голосовавших предложила строить новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского, еще 27% высказались за новую площадку, а остальные 23% заявили, что этот вопрос следует решать специалистам.

Специалисты и руководство Большого Московского цирка поддержали идею строительства на новом месте. Они объяснили это технической сложностью строительства нового цирка на старой площадке. Кроме того, до окончания строительства нового здания необходимо сохранить полноценную работу коллектива цирка, учитывая, что потребуется не один год.

«Поэтому, с учетом всех высказанных мнений, принято решение построить здание Московского цирка в новой удобной локации в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы», — сообщил Собянин.

Он напомнил, что Мневниковская пойма является современным и активно развивающимся районом с хорошей транспортной доступностью. Здесь строятся крупные спортивные центры. На очереди — большой зеленый парк и пешеходные набережные Москвы-реки. Как отметил Собянин, новый цирк органично впишется в это окружение.

Как сообщало ИА Регнум, иллюзионист Сергей Сафронов отметил, что Москва может создать первый и единственный в мире интерактивный инновационный цирк с возможностями проведения зрелищных и уникальных по своим технологическим характеристикам шоу. В цирке можно сделать водопад и бассейн вокруг сцены, где можно будет задействовать элементы хайдайвинга.

По мнению телеведущего, депутата Госдумы Тимофея Баженова, новый цирк в Москве поможет улучшить условия для животных. При строительстве нового здания нужно подойти к вопросу содержания животных со всей ответственностью, подчеркнул он.