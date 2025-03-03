Плесецк, Архангельская область, 3 марта, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области.

РКК Энергия/Роскосмос/РИА Новости

Видео начинается с предстартовой съемки с дрона. Ракета-носитель при свете дня ожидает назначенного времени запуска. Затем следуют кадры, снятые в темное время суток. Из двигателей вырывается столб пламени и дыма, после чего аппарат взмывает в воздух.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме», — отчитались в ведомстве.

Отмечается, что на целевую орбиту ракет-носитель вышла в расчетное время, после чего аппарат приняли на управление наземные средства космических войск ВКС. Телеметрическая связь с ним устойчива, бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее, 5 февраля, ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. С её помощью на околоземную орбиту были выведены космические аппараты в интересах Минобороны.

Она стала последней в истории ракетой такого типа. Больше пусков этой модели не планируется. Ракету «Союз-2.1в» разработали на базе носителя «Союз-2.1б» среднего класса, и у неё нет четырёх боковых блоков, а в центральном стоит двигатель НК-33 вместо РД-108А.