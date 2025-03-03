Москва, 3 марта, 2025, 11:14 — ИА Регнум. В среду, 5 марта, в России будет проведена плановая проверка работ систем оповещения на случай угрозы чрезвычайных ситуаций. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба МЧС РФ.

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«Всероссийская проверка системы оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле — и радиоканалов пройдет 5 марта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что такие плановые проверки нужны для того, чтобы убедиться в работоспособности системы оповещения, а также для повышения готовности оперативных служб к возможным ЧС, и они проводятся дважды в год.

В МЧС отметили, что система оповещения населения должна своевременно довести сигнал «Внимание всем!» до граждан при угрозе или возникновении ЧС. В ходе проверки в эфире теле — и радиоканалов будут транслировать сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущая проверка систем оповещения населения состоялась в начале октября 2024 года. В ходе нее на одну минуту замесили эфир радио — и телеканалов сигналом гражданской обороны «Внимание всем!».

Отмечалось, что в ходе этой плановой проверки сотрудники МЧС проверили работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.