Москва, 3 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Стендап-комик Гурам Амарян получил 147 штрафов за нарушение ПДД с июля 2024 года. Об этом 3 марта рассказал Telegram-канал Mash.

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После покупки нового автомобиля летом прошлого года Амарян потратил на штрафы 193 тыс. рублей, при этом еще 9,5 тыс. по-прежнему не оплачены — за проезд по платным дорогам и одно превышение скорости. По данным канала, стендап-комик нарушает ПДД почти каждый день.

«68 раз он превышал скорость, 44 раза не оплачивал проезд по платке, плюс несколько раз не заплатил за парковку, нарушил требования знаков или разметки, останавливался в неположенных местах», — говорится в публикации.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 ноября стало известно, сколько штрафов за нарушение ПДД получил главный Дед Мороз России: так, от исполняющего эту роль 47-летнего актера Андрея Балина потребовали оплатить за превышение скорости 24,5 тыс. рублей.

Кроме того, еще одним нарушителем дорожного движения стал комик Гарик (Игорь) Харламов, который c 1 марта 2024 года оплатил151 штраф на сумму 127,5 тыс. рублей при езде на автомобиле Dongfen M-Hero. Ранее артист ездил на Porsche Cayenne, и за этот период у него накопилось штрафов на сумму 500 тыс. рублей, которые он оплатил, а затем в феврале сменил авто.