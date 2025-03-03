Москва, 3 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. С 1 апреля 2025 года на 14,75% увеличат социальные пенсии. Об этом 3 марта сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Благодаря такой мере уровень доходов вырастет у 4,2 млн россиян. В их числе порядка 3,5 млн получателей соцпенсий и порядка 700 тыс. тех, кто находится на государственном пенсионном обеспечении. В последнем случае речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда и осажденных городов и других категориях россиян, которым требуется особая поддержка государства. В федеральном бюджете на 2025 год на соответствующие выплаты заложено около 85 млрд рублей.

«Индексация социальных пенсий — это важный шаг в обеспечении социальной справедливости и заботы о наших гражданах», — процитировало Чаплина ТАСС.

Он отметил, что также индексация коснется тех, у кого отсутствует необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии. По словам депутата, граждане, чья пенсия после повышения не достигнет уровня прожиточного минимума по региону проживания, получат социальную доплату.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Чаплин рассказал, что пенсионеры в РФ вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа, профессии, состояния здоровья, региона проживания и ряда других факторов. В числе таковых — возрастная надбавка для пенсионеров старше 80 лет, удваивающая фиксированную часть пенсии.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин отметил, что в январе, феврале и марте 2025 года пенсии россиян, которым исполнится 80 лет в феврале, будут расти. Фиксированную выплату к страховой пенсии у 80-летних россиян удвоят, она составит 17 815,4 рубля вместо 8907,7 рубля, а также с января 2025 года они будут получать дополнительную выплату в размере 1314 рублей.