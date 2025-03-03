Москва, 3 марта, 2025, 10:50 — ИА Регнум. В своей квартире на Хамовническом Валу в Москве умер композитор, автор музыки к песням Ларисы Долиной, Иосифа Кобзона, Ирины Аллегровой и других певцов, член Союза композиторов России Адриан Корчинский. Об этом 3 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

Социальные сети Адриан Корчинский

По его информации, мужчине стало плохо вечером 2 марта. Он сидел за столом вместе с женой, когда неожиданно потерял сознание. Врачи скорой помощи приехали на вызов и констатировали смерть композитора. Известному пианисту было 65 лет. Уточняется, что причиной смерти стала гипертония.

Адриан Корчинский является лауреатом премии ЮНЕСКО. Он писал музыку для артистов и программ на российском телевидении, среди которых «Сегодня. Прогноз погоды» и «Криминал» на НТВ, «Блеф-клуб» на канале «Культура» и другие.