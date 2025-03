Москва, 3 марта, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Деятельность двух неправительственных организаций из Бельгии признана нежелательной на территории России. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

«В Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth (Бельгия)», — сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре отметили, что Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party является одной из наиболее антироссийски настроенных политических сил на территории Евросоюза. НПО последовательно занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России. Органы власти РФ организация обвиняет в нарушении демократических принципов, прав и свобод граждан.

С начала специальной военной операции Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежное крыло выступают за международную изоляцию России. Они требуют усиления санкционного давления и оказания военной и финансовой помощи киевскому режиму.

Эти организации открыто поддерживают вторжение украинских вооруженных формирований в Курскую область и призывают США и страны Европы снять ограничения на нанесение ударов по территории России западным дальнобойным оружием.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность иностранной неправительственной организации Associaҫa͂o de russos livres («Ассоциация свободных россиян»). Организацию создали в 2022 году эмигранты из России. Они открыто выступают за свержение российский власти, а также против СВО. Ассоциация собирает деньги для украинской армии. Ее деятельность активно поддерживают бывшие участники протестов в РФ.