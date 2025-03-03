Москва, 3 марта, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Слабая магнитная буря ожидается на Земле вечером 4 марта, она будет продолжаться в течение всего следующего дня. Об этом 3 марта сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

IMAGO/Bernd MŠrz/Global Look Press

По информации на сайте лаборатории, интенсивность магнитной бури будет составлять 5 баллов из 10 возможных (G1, слабая буря по международной классификации), и она достигнет пика в ночь на 5 марта.

Уточняется, что к 12:00 мск 5 марта возмущение магнитосферы начнет ослабевать и к вечеру буря закончится.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в лаборатории ИКИ РАН сообщили, что до 2 марта Земля будет находиться в зоне влияния корональной дыры на Солнце, что может вызвать увеличение геомагнитной активности. Уточнялось, что на светиле сейчас находятся две большие корональные дыры, расположенные на его противоположных сторонах.

Ранее, 26 февраля, ученые рассказали, что мощный выброс плазмы пройдет близко к Земле, но не затронет ее. В ночь на 25 февраля Солнце выбросило крупнейшее в текущем году облако плазмы.