Москва, 3 марта, 2025, 10:02 — ИА Регнум. Сотрудники силовых ведомств пресекли попытки терактов в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций метро Москвы, которые готовил сторонник радикального исламизма, нейтрализованый во время задержания. Об этом 3 марта сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Vadim Akhmetov/Global Look Press

Отмечается, что являющийся уроженцем одной из стран Центральной Азии гражданин РФ планировал подорвать самодельные взрывные устройства «в культовом еврейском учреждении» в Московской области и на одной из станций столичного метро. Для этого мужчина провел разведку и купил нужные компоненты, а после совершения терактов намеревался уехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации.

«При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем», — говорится в сообщении.

В квартире террориста были обнаружены и изъяты оружие и материалы для изготовления взрывных устройств. Следственное подразделение УФСБ России по Москве и Московской области возбудило по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к теракту») и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля ФСБ предотвратила теракт Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Осуществить теракт должен был помощник митрополита — гражданин Украины Денис Попович, завербованный украинскими спецслужбами.

Президент РФ Владимир Путин 27 февраля отметил, что количество террористических преступлений в России возросло, и большая часть из них спланирована украинскими спецслужбами. Глава государства в связи с эти поручил ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета (НАК) максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства и уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.