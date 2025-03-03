Донецк, 3 марта, 2025, 09:47 — ИА Регнум. У украинских формирований нет достаточного количества сил для проведения контрнаступления в районе города Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 марта рассказал глава республики Денис Пушилин.

Pavlo Bagmut/Global Look Press

«У противника недостаточно сил [для контрнаступления], но это не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона отметил, что украинское командование понимает и осознает, что после освобождения города у ВС России появится достаточно серьезный оперативный простор в нескольких направлениях, что обернется серьезными последствиями для разрушения обороны противника.

«Поэтому противник старается зацепиться [за Часов Яр]», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 марта глава ДНР рассказал, что украинская армия перенаправляет дополнительные резервы к Часову Яру, где продолжаются городские бои. По словам Пушилина, после освобождения Улаклов российские военные выбивают противника из Константинополя.

В феврале армия России уничтожила две резервные группы украинских формирований в ходе попытке их переброски к Часову Яру. Российские операторы беспилотников также ликвидировали и сами блиндажи с оставшимся в них личным составом противника.