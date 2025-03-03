Лондон, 3 марта, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в течение ближайшего времени намерены представить президенту США Дональду Трампу группу стран, которые готовы обеспечить Украине гарантии безопасности в случае достижения мирного соглашения. Об этом 3 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников Евросоюза.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Уточняется, что Стармер вместе с Макроном собираются создать группу стран «Европа-плюс», в том числе с участием не входящих в ЕС государств, например, Канады, которые будут готовы обеспечить безопасность сделки по конфликту на Украине.

По словам автора публикации, британский премьер и французский президент сделают это, чтобы заручиться поддержкой Трампа, которая необходима им в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам экстренного саммита в Лондоне 2 марта Стармер принизил роль России на возможных переговорах по конфликту на Украине. По его утверждению, Москва якобы не может диктовать условия гарантий безопасности для Киева и должна участвовать в обсуждении такого соглашения только с этой оговоркой.

Британский премьер также назвал несколько условий, которые он счел необходимыми для достижения устойчивого мира в зоне украинского конфликта, одним из которых он считает наличие «сильной» Украины. Стармер добавил, что также считает необходимыми для этого соглашения европейскую поддержку Киева с гарантиями безопасности и поддержку со стороны США.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 февраля на встрече с Трампом высказался против прекращения огня и заключения мирного соглашения. Американский лидер указал на то, что пререкания Зеленского с президентом США являются проявлением неуважения к его стране, и попросил главу киевского режима уехать после публичной перепалки.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова позднее отметила, что Зеленский отвергает мир, потому для него он подобен смерти. Дипломат пояснила, что «ничем не гнушающийся циник» одержим лишь сохранением узурпированной им власти, а справедливый и устойчивый мир возможен только при устранении первопричин кризиса на Украине.