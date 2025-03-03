Белгород, 3 марта, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 3 марта сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 8:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь 3 марта российские дежурные средства ПВО перехватили и уничтодили семь дронов ВСУ над территорией России. Три беспилотника сбиты в Липецкой области, два — в Ростовской и еще два — в Белгородской области.