Москва, 3 марта, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Украинская армия размещает военных в детсадах и школах на подконтрольных Киеву территориях. Об этом 3 марта рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Philippe De Poulpiquet/Global Look Press

«На подконтрольной территории украинские формирования используют детские сады и школы для размещения военнослужащих, тяжелой военной техники и боеприпасов, ведения артиллерийских обстрелов», — отметил Бастрыкин.

Это подтвердили результаты осмотров, а также показания местных жителей. Кроме того, о размещении украинских военных на территории социальных объектов рассказывают задержанные по уголовным делам, возбужденным в против ВСУ и наемников.

«Фиксируются и такие преступления, как убийства, изнасилования, разбойные нападения», — сообщил Бастрыкин в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Бастрыкин 2 марта рассказал, что только в приграничных и тыловых регионах России от действий ВСУ погибли 652 мирных жителя, в том числе 23 ребенка. Ранения получили 2980 человек, включая 169 детей. СК РФ возбудил 2690 уголовных дел.

Глава СК РФ также привел слова очевидцев о том, что ВСУ прикрываются мирными жителями как живым щитом. Огневые точки украинские военные оборудуют в жилых домах и зданиях городской инфраструктуры.