Вашингтон, 3 марта, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 3 марта собирается провести встречу с членами своей команды по нацбезопасности, в ходе которой будет рассмотрен и, вероятно, принят ряд мер в отношении Украины, включая возможность прекращения американской военной помощи. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом», — отмечается в материале.

Уточняется, что будут рассмотрены и, вероятно, приняты меры в отношении Украины. В том числе возможна приостановка или прекращение военной помощи киевскому режиму, одобренной администрацией экс-президента США Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским, и во время нее американский лидер заявил о «неминуемости» перемирие, в то время как его визави настаивал на продолжении боевых действий. Глава киевского режима также заявил, что украинская сторона не будет принимать перемирия без «гарантий безопасности» от Вашингтона.

Кроме того, Зеленский попытался возражать главе Белого дома и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже позволил себе нецензурную брань. Затем Трамп потребовал, чтобы глава киевского режима досрочно покинул Овальный кабинет и вернулся, когда будет «готов к миру».

Зеленский 2 марта заявил, что Украина и США якобы смогут вернуться к конструктивным отношениям после его перепалки с Трампом в Белом доме. До этого он заявлял, что до подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине очень-очень далеко, и отверг предложение по территориальным уступкам, о которых ранее говорил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что российская сторона готова к переговорам по Украине, однако целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства подчеркивал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, добавил российский лидер.