Уфа, 3 марта, 2025, 09:07 — ИА Регнум. В результате возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе пострадал человек. Об этом 3 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На месте дежурили две бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение», — сообщил Рахматуллин в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на уфимском НПЗ вспыхнул в ночь на 3 марта. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Позднее очаг возгорания локализовали. Утром 3 марта сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на НПЗ в Уфе.