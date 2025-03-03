Красноярск, 3 марта, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Красноярске проверят подростка-блогера, который едва не сжег собственный паспорт за отметки «нравится» (лайк) в интернете. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Ilya Moskovets/Global Look Press

Отмечается, что полиция в Красноярске начала проверку после обнаружения в интернете видеозаписи, на которой подросток пообещал сжечь свой паспорт, собрав необходимое количество реакций на этот пост.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будет устанавливаться личность молодого человека», — проинформировали в пресс-службе.

По результатам проведенной проверки будут приняты меры соответствующего реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января брянский суд отправил под домашний арест блогера Евгению «Джипси» Хоффман, которая на камеру сожгла паспорт гражданина России. По информации местных СМИ, девушку также заподозрили в жестоком избиении подружки.

Ранее, 1 января, блогер сожгла собственный российский паспорт, а наблюдавшие за ее действиями вели себя вызывающе, реагируя на сжигание документа хохотом и нецензурными комментариями. Позднее девушка объяснила свой поступок тем, что ей якобы не нравилась собственная фотография в паспорте.