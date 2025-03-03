Москва, 3 марта, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Наиболее распространенными в России регионализмами (слова, которые употребляются только в определенных частях страны) стали слова «закатка», «сопка» и «поребрик», которые чаще всего используют в Крыму, Приморском и Хабаровском краях и Санкт-Петербурге соответственно. Это 3 марта следует из результатов исследования сервиса Туту и Sidorin Lab.

Сергей Коньков/ТАСС

Согласно этим данным, которые привело РБК, четвертым по популярности стало слово «темпер» (температура), которым пользуются в Амурской области, а пятым — слово «вехотка» (мочалка), используемое в Иркутске.

Также число наиболее популярных регионализмов вошли слова «кочерыжка» (центральная часть кочана капусты, Белгород), «заварник» (заварочный чайник, Хакасия), «строганина» (нарезанная тонкими ломтиками мороженая рыба или мясо для еды, Сибирь) и «шишига» (похожее на домового или лешего лесное существо, Вологодская область).

Как отметили исследователи, чаще всего регионализмами пользуются жители РФ старше 60 лет, а молодежь до 24 лет использует их для шуток и мемов. При этом наиболее часто регионализмы употребляли пользователи из Ленобласти, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Краснодарского края, а больше всего их в соцсетях «Одноклассники» (67% всех сообщений) и «ВКонтакте» (32%).

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года стало известно, что, по версии информационно-справочного портала «Грамота. ру», словом года стало «вайб» (настроение, которое исходит от человека, объекта или ситуации). Второе и третье места заняли слова «скуф» (мужчина старше 35 лет неопрятного вида и с избыточным весом, в часы досуга играющий в компьютерные игры, смотрящий телевизор и пьющий пиво) и «прилёт».