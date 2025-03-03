Душанбе, 3 марта, 2025, 08:40 — ИА Регнум. В Таджикистане на выборах победила правящая Народная демократическая партия, набрав 51,9% голосов. Об этом 3 марта сообщил журналистам председатель центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиер Худоерзода.

Андрей Злыденный/ТАСС

«Народная демократическая партия Таджикистана получила 51,9% голосов и обеспечила 12 мест», — сообщил Худоерзода.

Явка составила 85,3%. Проголосовали более 4,7 млн избирателей.

В выборах также участвовали Аграрная партия, Партия экономических реформ, Компартия, Социалистическая партия и Демпартия.

Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прошли 2 марта. Граждане республики выбрали 63 депутата. Срок действия полномочий депутатов парламента Таджикистана составляет пять лет.