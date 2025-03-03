Москва, 3 марта, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Владельцев жилья могут обязать передавать данные о квартиросъемщиках в МВД и управляющие компании (УК). С таким предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратилась замглавы комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»), ее слова 3 марта привели «Известия».

Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам депутата, сейчас в любом из домов множество квартир сдается внаем, однако соседям, сотрудникам УК и властям неизвестно, кто в них проживает.

«Эта ситуация порождает множество проблем. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», — отметила она.

Разворотнева уточнила, что живущие в домах неустановленные лица создают угрозы безопасности всех жильцов, добавив, что, согласно одной из версий, осуществившие взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» преступники снимали квартиру в этом же здании.

В связи с этим глава профильного комитета Госдумы предложила обязать собственников квартир и пользующихся жилыми помещениями по договору социального найма лиц сообщать в управляющую компанию и органы МВД о сдаче жилья и нанимателях, внеся для этого изменения в приказ Минстроя «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

Как сообщало ИА Регнум, в МВД РФ 15 февраля напомнили, что сдающие жилье иностранцам владельцы жилых помещений могу быть оштрафованы на сумму в размере до 4 тыс. рублей в случае отказа поставить на учет иностранного гражданина по месту пребывания. Отмечалось, что это является обязанностью собственников квартир и домов.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина РФ «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко 16 февраля заявила, что во многих регионах РФ с 1 января выросли тарифы на капитальный ремонт в многоквартирных домах (МКД). По словам эксперта, это связано с рядом факторов.