Лондон, 3 марта, 2025, 08:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стал говорить на английском языке с журналистами на пресс-конференции в Лондоне после своей недавней перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом 3 марта рассказала журналистка британского телеканала Sky News Ялда Хаким.

Pool/Global Look Press

По ее словам, в ходе своего визита в Лондон лидер киевского режима говорил только на родном языке, однако во время скандала в Белом доме 28 февраля он говорил на английском без переводчика.

Хаким отметила, что во время общения с журналистами в Лондоне Зеленского просили поговорить с прессой на английском, однако тот заявил, что предпочитает говорить на украинском.

«Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что [его] поймут и ничего не будет вырвано из контекста», — добавила репортер.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Белом доме прошла встреча Трампа с Зеленским, в ходе которой американский лидер заявил, что перемирие «неминуемо», а глава киевского режима настаивал на продолжении боевых действий. Зеленский также утверждал, что Киев не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США. Он пытался возражать Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, а кроме того, позволил себе нецензурную брань.

После этого президент США потребовал, чтобы глава киевского режима досрочно покинул Овальный кабинет и вернулся, когда тот будет «готов к миру». В Верховной раде Украины отметили, что восстановление отношений между Трампом и Зеленским практически невозможно.

Позднее, 2 марта, глава киевского режима выступил с утверждением, что Украина и США смогут вернуться к конструктивным отношениям после скандала в Белом доме. Перед этим он заявил, что до подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине очень-очень далеко, и отверг предложение по территориальным уступкам, о которых ранее говорил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.