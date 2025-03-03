Вашингтон, 3 марта, 2025, 08:10 — ИА Регнум. На фоне предстоящего саммита по Украине некоторые страны Евросоюза опасаются, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться кризисом в объединении для расширения полномочий Брюсселя, а также усиления своего влияния. Об этом написало американское издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

В статье отмечается, что, в частности, Польша и Финляндия выступили против попыток ЕК расширить полномочия. Оборона остается в значительной степени ответственностью стран Евросоюза, приводятся в материале слова одного из высокопоставленных европейских дипломатов.

Как сообщало ИА Регнум, в Лондоне 2 марта состоялся международный саммит по украинскому урегулированию. На нём присутствовали представители более десятка стран, а также глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен после встречи в Лондоне заявила, что необходимо срочно вооружить Европу. Она отметила, что все страны — члены ЕС должны вложить новые средства в ВПК и обеспечить заметный прогресс в военной промышленности. Кроме того, фон дер Ляйен пообещала изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС, соблюдение которых находится под контролем Еврокомиссии. По её словам, такой шаг предоставит европейским странам больше возможностей для массовых государственных инвестиций в производство оружия.

Евросоюз 6 марта на экстренном саммите в Брюсселе скорее всего одобрит выделение Украине финансирования на сотни миллиардов евро, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По словам политика, цель саммита — усиление поддержки Киева.