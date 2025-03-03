Лондон, 3 марта, 2025, 07:57 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Кир Стармер по итогам экстренного саммита в Лондоне 2 марта заявил, что Россия не может диктовать условия гарантий безопасности для киевского режима.

Rwendland Кир Стармер

По мнению политика, российская сторона должна участвовать в обсуждении соглашения, но с оговоркой.

«Мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению. Иначе ни о каком прогрессе не может быть и речи», — цитирует Стармера The Guardian.

При этом именно Кир Стармер обозначил для достижения устойчивого мира на Украине несколько условий. Одно из них ― сильная Украина.

Как сообщало ИА Регнум, премьер Стармер 1 марта на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который после провального визита в США прилетел в Лондон, заявил, что Британия стремится достичь прочного мира для Украины, основанного на суверенитете и безопасности. Он заверил, что Соединенное Королевство будет поддерживать Украину так долго, как потребуется.

Зеленский 28 февраля на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил против прекращения огня и перемирия. Глава Белого дома заявил, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, проявил неуважение к США. После публичной перепалки украинскую делегацию во главе с Зеленским попросили на выход.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 февраля заявил, что Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам главы государства, одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.