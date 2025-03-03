Уфа, 3 марта, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Уфе. Об этом 3 марта сообщила пресс-служа регионального главка МЧС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Открытое горение на территории завода ликвидировано», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в районе завода не было зафиксировано превышения концентрации вредных веществ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 марта на уфимском НПЗ вспыхнул пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Для контроля за состоянием воздуха на предприятие была направлена лаборатория.

Позднее в этот же день очаг возгорания на НПЗ в Уфе был локализован. По данным спасательных служб, в результате пожара нет пострадавших.